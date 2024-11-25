Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli 5G haberleşme projesi ile dışa bağımlılığı ortadan kaldıracaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın yıl sonuna kadar hizmete gireceğini ve uyduların kapsama alanının 3,5 milyardan 5 milyar nüfusa ulaşacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl Bakanlığın tüm sektörleri için 351 milyar 379 milyon lira yatırım ödeneği tahsis edildiğini belirtirken, bakanlığın hedef faaliyetleriyle ilgili de komisyonu bilgilendirdi.

"YERLİ VE MİLLİ 5G HABERLEŞME PROJESİ İLE DIŞA BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Küreselleşen dünyada ülkelerin rekabet edebilmesi için sağlam iletişim altyapısına sahip olmalarının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin e-devlet uygulamalarında, 37 ülke arasında 83 puanla 10'uncu sırada yer alarak, 76 olan AB ortalamasını geride bıraktığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile haberleşme altyapısındaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "11 ildeki 34 lokasyonda 5G şebekesi kuruluyor, izinler kapsamında testler gerçekleştiriliyor. Bu adımla yerli ve milli teknolojilerle güçlü iletişim altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizde sosyal medya kullanıcı sayısı 75 milyon olup bu da dünya genelindeki kullanıcı sayısının yüzde 1,4'üne karşılık gelmektedir. Ayrıca, ülkemizde internette geçen süre günlük 7 saatle dünya ortalamasının yüzde 8 üzerindedir." dedi.

Türkiye'deki uydu çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Türksat 1A ile başlayan uzay yolculuğunda, Türksat 6A ile büyük adım atarak haberleşme kabiliyetini önemli ölçüde geliştirdiklerini söyledi.

Yüzde 81 yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A'nın temmuzda uzaya fırlatılmasıyla Türkiye'nin uydu üretebilen 11 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın yıl sonuna kadar hizmete gireceğini ve uyduların kapsama alanının 3,5 milyardan 5 milyar nüfusa ulaşacağını söyledi.