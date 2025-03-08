Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da gençleri yalnız bırakmıyor. Başkan Mansur Yavaş’ın “Üniversite Ankara’da Okunur” vizyonuyla hayata geçirilen Gençlik Sofraları, hafta içi her akşam öğrencilere sıcak ve lezzetli iftar yemekleri sunuyor.

ANKARA (İGFA) - Gençlik Sofraları, sadece öğrencilerin değil, ailelerin de içini ısıtıyor. İftarını annesiyle görüntülü arama yaparak paylaşan Buğra Muslu, yemeklerin kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, anne Tuğba Muslu ise, “Bizim de içimiz rahat, gençlerimiz ne yiyor diye düşünmüyoruz” diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. 100. Yıl Kütüphanesi, Gazi ve Sıhhiye Gençlik Sofraları’nda ramazan ayı boyunca da ücretsiz yemek desteği devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hafta içi her akşam düzenlenen iftar programlarında, binlerce üniversite öğrencisi sıcak ve lezzetli yemeklerle oruçlarını açıyor.