Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan liderliğinde 13 kişilik heyet, Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyete, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın da eşlik etti. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’nın daveti üzerine düzenlenen ziyarette, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla üst düzey görüşmeler yapıldı.

BURSA (İGFA) - Ziyaret kapsamında, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed El-Huveyc, Libya Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Genel Birliği Başkanı Muhammed Raeid, Libya Uluslararası Fuar Komitesi Başkanı Esam Abujella Aloul, Libya Ticaret Ataşesi Yusuf Yıldız ve Libya Askeri Ataşesi İlkay Beril Aydemir ile bir araya gelindi. Görüşmelerde, Bursa ve Libya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

HAKAN BİRKAN: BURSA’NIN ÜRETİM GÜCÜNÜ LİBYA’YA TAŞIYORUZ

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Bursa’nın güçlü üretim altyapısını Libya pazarına açmak için önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Libya’nın özellikle tarım, tekstil, inşaat malzemeleri ve sağlık sektörlerinde Türkiye ile iş birliği yapmaya açık olduğunu vurgulayan Birkan, şunları söyledi:

“Libya’ya gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin temel amacı, Bursa’dan Libya’ya tarım ve tekstil ürünleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ihracat imkânlarını artırmak ve Libya’daki yatırım fırsatlarını değerlendirmekti. Ziyaret öncesinde İstanbul ve Bursa’da Libya Türkiye Başkonsolosluğu ile görüşmeler yaparak iş birliği'nin temellerini attık. Libya hükümeti resmi davet yazısı ile gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ileriye taşıyacak adımların başlangıcı oldu.”

LİBYA’DAN BURSA TEKSTİLİNE YOĞUN İLGİ

Libya’daki temaslar sırasında Bursa’nın tekstil sektörünün de büyük bir ilgi gördüğünü belirten Hakan Birkan, özellikle hazır giyim ve ev tekstili ürünlerine yoğun bir talep olduğunu dile getirdi. Birkan Libya’daki inşaat sektörünün Bursa menşeli yapı malzemelerine ihtiyaç duyduğunun da altını çizen Birkan şunları söyledi:

“Libyalı iş insanları, Bursa’nın kaliteli tekstil ürünleri ve inşaat malzemeleriyle yakından ilgileniyor. Görüşmelerimizde bu ürün gruplarına yönelik ticari iş birliklerinin nasıl geliştirilebileceğini ele aldık. Önümüzdeki dönemde Libya’dan Bursa’ya yatırımcı heyetlerinin gelmesi ve sektörel iş birliklerinin güçlendirilmesi için çalışmalar sürecek.”

SAĞLIK YATIRIMLARI DA GÜNDEMDE

Hakan Birkan, Libya’da sağlık alanında önemli yatırımlar yapılabileceğini de belirterek, mevcut hastanelerin hekim ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi ve tam donanımlı yeni hastanelerin inşası için fırsatlar bulunduğunu söyledi. Birkan, “Libya’daki sağlık sektörü yatırımlara açık bir alan. Bakanlık yetkilileri, mevcut hastanelerdeki eksiklikleri bize aktardı ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bursa’dan sağlık sektörüne yönelik yatırımcıların Libya’daki fırsatları değerlendirmesi için görüşmelerimize devam edeceğiz.” Dedi.

YENİŞEHİR HAVALİMANI ÜZERİNDEN KARGO TAŞIMACILIĞI GÜNDEMDE

Libya ile Bursa arasındaki ticaretin geliştirilmesi noktasında lojistik imkânlarının da değerlendirildiğini görüşmelerde Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, özellikle yaş sebze ve meyve ihracatı için Yenişehir Havalimanı’nın bir kargo merkezi olarak kullanılabileceğini söyledi. Başkan özel, “Yenişehir Havalimanı’ndan kargo uçaklarıyla sadece 2,5 saat içinde yaş sebze ve meyve gönderimi mümkün. Libya’da Bursa’da yetişen ürünlere büyük bir talep olduğunu gördük. Görüşmelerimizde bu konuyu gündeme getirdik ve olumlu geri dönüşler aldık. Libya’da soğuk hava depoları ve antrepolarla desteklenen günlük sevkiyat modeli üzerinde duruluyor. Bu sistemin hayata geçirilmesi, Bursa’dan Libya’ya ihracatı ciddi anlamda hızlandırabilir.” Dedi.

“LİBYA İLE İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Öte yandan ANASİAD Başkanı Birkan, Libya temaslarının ardından yaptığı açıklamada başlayan iş birliklerinin sadece bu ziyaretle sınırlı kalmayacağını, Libya heyetinin de Bursa’ya gelerek görüşmeleri sürdüreceğini ifade etti. Yapılan ziyaretin, Libya ile Bursa iş dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına büyük bir adım olduğunu vurgulayan Birkan, “Libya’dan yetkilileri ve yatırımcıları Bursa’ya davet ettik. Önümüzdeki süreçte ikili görüşmeler devam edecek ve somut işbirlikleri hayata geçirilecek.” Diye konuştu.

ANASİAD heyetinin Libya ziyaretine, Başkan Hakan Birkan, Sayman Üye Kürşat Erbay, Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Eker, Sertaş Tutal, Ahmet Ardıç, Şuayp Akbay, Servet Yüzügüllü, Serdar Coşkun, Erdem Kaptan, Hamit Tüfenk, Dış İlişkiler Sorumlusu Osama el-Şerif ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın katıldı.

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