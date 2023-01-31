İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı Bayburt'ta Bilim Yolculuğu projesiyle farklı ortamlarda öğrenim görme fırsatı yakalayan öğrenciler, hem eğleniyor hem öğreniyor hem de ürettikleriyle doğaya ve canlılara çare oluyor.

Tasarım Beceri Merkezinde atölye çalışmalarına katılan anaokulu öğrencileri, kuşlar üşümesin ve yiyecek sıkıntısı yaşamasın diye öğretmenlerinin rehberliğinde önce kuş evleri tasarladılar. Ahşap atölyesinde ürettikleri kuş evlerini daha sonra okullarının bahçesine yerleştirerek soğuk kış günlerinde kuşlara sıcak bir yuvanın kapısını açmış oldular.

75. Yıl Anaokulu Müdür Yardımcısı Rıza Koçak, “Kuşlar üşümesin diye böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte atölye çalışmaları yaparak kuş evleri tasarladık. Tasarladığımız evleri daha sonra okulumuzun bahçesindeki çam ağaçlarına yerleştirdik. Bu sayede kuşlar, hem soğuktan korunuyor hem de öğrencilerimiz tarafından bırakılan yiyeceklerden yiyerek hayatta kalmaya devam ediyor.” dedi.

Tasarım Beceri Merkezinde ahşap atölyesinin yanı sıra İngilizce, drama, zekâ oyunları, müzik, robotik, kodlama, astroSTEM, model uçak ve havacılık, görsel sanatlar ve seramik atölyeleri bulunmaktadır.