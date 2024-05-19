Anneler Günü nedeniyle hazırlanan program Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu tarafından düzenlenen Anneler Günü programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Mete Memiş, yılın annesi Melike Çakıcı'ya çiçek takdim ederek tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Bayburt Üniversitesi Mustafa Karasakal Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen program babaların mesajları, anne orotoryosu ve müzikli dösterilerle devam etti. Babalar ve kızlarının sahne dansları ise kutlamalara damga vurdu.