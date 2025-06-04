Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde trafik hareketlenmeye başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde bayram trafiği başladı.

Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte özellikle Ankara istikametinde araç yoğunluğu gözlemleniyor.

Düzce gişeleri mevkiinde Ankara yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşurken, İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.

Yetkililer, trafiğin günün ilerleyen saatlerinde daha da yoğunlaşmasını beklediklerini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.