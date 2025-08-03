Anadolu Otoyolu’nun Düzce mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, VIP minibüsün pariyerlere çarpması sonucu aralarında müzisyen Çağan Şengül’ün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde, İstanbul istikametinden Kaynaşlı gişelerine dönüş yapan S.H. yönetimindeki 34 LM 9914 plakalı VIP minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR ARASINDA MÜZİSYENLER VAR

Yaralıların, müzisyen Çağan Şengül ile Mert Ali Bağcı, Mehmet Ali Özay, Mehmet Enes Gök, Zeynep Demirhan ve Deniz Ulaş Bayram olduğu belirlendi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Kaza kırım ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.