Anadolu Grubu’nun ve Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un ortaklarından Osman Turgut Yazıcı, Kocaeli’nde önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.Yalçın AKBULUT / KOCAELİ (İGFA) - Anadolu Grubu'nun kurucusu ve büyük hissedarı Süleyman Kamil Yazıcı’nın tek oğlu olan Osman Turgut Yazıcı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın sponsoru Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün ile bir araya geldi.

KADIN EMEKÇİLERİNE DESTEKDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaret sonrasında Osman Turgut Yazıcı, Ergünler Lojistik ailesine, özellikle kadın çalışanlara ve kadın tır şoförlerine destek için teşekkürlerini iletti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Ergünler Lojistik arasında kısa bir süre önce düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılacağını belirten Yazıcı, bu önemli iş birliğinin Türk sporuna katkısı olacağını söyledi.

Ziyaretin sonunda Osman Turgut Yazıcı, Ergünler Lojistik’in hatıra defterine duygusal bir mektup yazarak ziyaretini tamamladı.