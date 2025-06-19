SASKİ, güçlü altyapı çalışmalarıyla buluşturduğu İçdedeler Mahallesi’nde kayıp-kaçak sorunlarının önüne 2 bin 500 metrelik yeni hat ile geçiyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geçtiğimiz kış mevsiminde beklenen yağış miktarının alınamaması ve göl rezervlerinde yaşanan azalma nedeniyle su kaynaklarını koruma ve verimli kullanma çalışmalarına hız kazandırdı.

Ekipler, bu kapsamda Taraklı İçdedeler Mahallesi’nin içme suyu şebekesinde zamanla artan kayıp-kaçak oranlarını azaltmak amacıyla yenileme çalışması başlattı. 2 bin 500 metrelik içme suyu hattının 500 metrelik kısmında güçlü dönüşüm tamamlandı.

“MERKEZE 65 KİLOMETREDEKİ UZAKLIKTAKİ MAHALLEMİZE HİZMET GELDİ”

İçdedeler Mahalle Muhtarı Nazmi Bostan, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adapazarı merkeze 65 kilometre uzaklıkta bulunan mahallemiz güzel bir hizmetle buluştu. Özellikle yaz aylarında su kullanımının artmasıyla birlikte sıkıntılar yaşıyorduk. Çok şükür, 2 bin 500 metrelik yeni hat tamamlandığında mahallemiz kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum" dedi.

KESİNTİSİZ VE KAYIPSIZ SU İLETİMİ

Kurum tarafından projeye ilişkin yapılan açıklamada ise, suyun bir damlasının dahi israf edilmeyeceği belirtilerek “Su kaynaklarımızın korunması ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla İçdedeler Mahallesi’nde yenileme çalışmalarına başladık. 2 bin 500 metrelik hat sayesinde içme suyu abonelerimize kayıp-kaçak oluşmadan kesintisiz şekilde ulaştırılacak” ifadelerinde bulunuldu.