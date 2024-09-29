Tokat'ta Furkan Yılmaz, gastronomiye bir lezzet daha kazandırdı. Yerel lezzetlerle hazırlanan ve 30 dakikada pişen To-keb Burger'i tanıttı.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat’ın tanınmış gurme kebap işletmecisi Furkan Yılmaz, dünya gastronomisine yeni bir ürün kazandırarak ses getirmeye devam ediyor.

Altın kaplama kebapla daha önce adından sıkça söz ettiren Yılmaz, bu kez yerel lezzetlerle hazırladığı "To-keb Burger" ile bir ilke imza attı.

To-keb Burger, Tokat’ın yerel mahsullerinden özenle seçilen patlıcan, domates, sarımsak, patates ve biber gibi malzemelerle, Karayaka kuzusu etinden hazırlanıyor.

Diğer hamburgerlerden farklı olarak, To-keb Burger’in hazırlanma süresi yaklaşık 30 dakika sürüyor. Bu özenli pişirme süresi, lezzetin doruğa ulaşmasını sağlıyor. Patatesler dahi 20 dakika boyunca özel yöntemlerle hazırlanıyor, böylece her bir bileşen büyük bir dikkatle sunuluyor.

Furkan Yılmaz’ın bu yeni lezzeti, dünya mutfağında dikkat çekmeye aday. Tokat'ın gurme kültürüne katkı sağlayan bu yenilik, şimdiden yerel ve ulusal basında konuşulmaya başlandı. Özellikle yerel ürünlerin gastronomiyle buluşması, bölgenin zengin tarımsal kaynaklarının değerlendirilmesinin bir örneği olarak görülüyor.