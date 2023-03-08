Genç yaşına rağmen Ankara’da üstlendiği çok önemli görevlerle Bayburt’a ve Bayburtlulara da uzun yıllar hizmet etme imkânı bulan Bayburtlu genç bürokrat Ali Vahit Atıcı, hemşerilerine bir mektup göndererek önümüzdeki dönemle ilgili önemli mesajlar verdi.

Tarihi bir süreçte yediden yetmişe her bir vatandaşa büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Ali Vahit Atıcı, “Gün devlete millete hizmet etme günüdür. Yaşanan sıkıntıların çözümünde destek olma, istiklal ve istikbal mücadelesinde sorumluluk alma günüdür. Liderimizin bu zorlu mücadelesinde biz de üzerimize düşen vazifenin bilinciyle hareket edeceğiz” dedi.

BAYBURT’UN KAYBEDECEK BİR DAKİKASI BİLE YOK.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde atılan Türkiye Yüzyılı adımlarıyla, Bayburt’unda bu hizmet yarışına daha fazla dahil olması ve bu kalkınma hamlesinden daha fazla pay alması için çok önemli bir göreve talip olduğunu belirten Atıcı, Bayburt’un kaybedecek bir dakikasının bile olmadığını ifade ederek, yaklaşan genel seçimler öncesi Bayburtlu hemşerilerinden mecliste yetki verilmesi için destek istedi.

Bayburt’un tek vekille temsil edileceği yeni dönemde, başta sağlık ve sanayi olmak üzere, şehrin kültür turizmi, askeri kışlanın kapasitesinin artırılması, tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması kırsalda ve köylerdeki vatandaşlara yönelik ekonomik çalışmalar, imar planıyla şehrin mimari açıdan yeniden planlanması , Çoruh nehrine yakışan kültürel köprülerin inşası ve kültürel yapıların ayağa kaldırılması, genç işsiz nüfusun azaltılması gibi bir çok meselenin çözümüne talip olan Atıcı, yetkinin verilmesiyle birlikte hızla işe koyulacağını gayret ve samimiyetle Bayburtluların hayallerini gerçekleştireceğini belirtti.

Atıcı mektubunda sözlerine şöyle devam etti;

“Değerli büyüklerim, kardeşlerim, çok kıymetli hemşerilerim,

Meşveret sünnettir, bilirsiniz.

Üreterek, hizmet ederek doğduğumuz toprakları kalkındırmak, insanımızın refah seviyesini daha yukarılara taşıyabilmek için büyük bir mücadeledeyiz. Bu ülkeyi sevenler bu hedefi gerçek yapacak güce, bilgiye, inanca sahiptir.

Sarsılmaz kanaatim bu istikamettedir. Bu davanın bir neferi olarak genç kardeşlerimin büyük desteğiyle bu kutsal hizmet yarışında ben de varım diyorum.

Sahip olduğum büyük cesareti ve güvenle kurduğum hizmet hayallerimi siz değerli hemşerilerimle birlikte gerçekleştirmek, sizlerle kol kola yürümek; omuz omuza çalışmak için desteğinize talibim” dedi

BU TOPRAKLARA DEĞER BİÇMEK HERKESİN HADDİNİ AŞAR

Bayburt sevdasıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, bu topraklara değer biçmek herkes gibi bizim de haddimizi aşar diye konuşan Ali Vahit Atıcı şunları söyledi:

“Tarihteki ve coğrafyadaki dillere destan kadim hikâyemizi büyütmenin ve bayrağı daha yükseklere taşımanın heyecanıyla hareket eden ediyor olmak şereflerin en büyüğü ve kutsalı.

Beni bu memleketin bir ferdi olarak yarattığı için yüce Allah'a şükrediyorum. Sizler tarafından yetki verilen tüm büyüklerimizin ve ayrıca devletimizin atadığı tüm yöneticilerimizin gelişip kalkınmamız için elinden geleni yaptığından, yapıyor olmasından hiç şüphem yok, olmadı. Her birine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bu bayrak yarışında, sizlerden aldığım destekle, eğitimden sağlığa, tarımdan şehirciliğe, teknolojiden sanayiye, spordan kültür ve sanata kadar çeşitli hizmet alanlarında şehrimizin nerede, neye ihtiyacı varsa yeniden Bismillah diyecek; Bayburt’un ülkemizin gelişim ve kalkınma hamlesinden daha fazla pay alan bir il olması için, gençliğimizin verdiği büyük enerjiyle mazeretsiz bir gayret içerisinde olacağız.

Şehrin parlatılmayı bekleyen dinamikleri çok, bunların da hak ettiği değerlerle projelendirilip istihdam kapısına görüştürülmesi adına mücadele edeceğim. Kazancınız bollaşsın, sofranız bereketlensin diye var gücümle dün ve bugün olduğu gibi yarın da hizmetinizde olacağım.” Dedi.