Baymak eski Genel Müdürü, Bayburtlu Hemşerimiz Ali Ender Çolak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ Genel Müdürlüğüne atandı.

Genel Müdür Ali Ender Çolak görevine başladı.

ALİ ENDER ÇOLAK KİMDİR?

Aslen Bayburtlu olan Ender Çolak eğitimci bir anne babanın çocuğu olarak İzmir’de büyüdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Mezun olduğunda SPK’ya girdi, SPK’nın en genç uzmanıydı. Daha sonra Amerika’da uluslararası işletme master’ı yaptı. Döndüğünde SPK’da görev değişimi oldu, yeni projelerden sorumluydu. 18 yıl SPK’da çalıştı. Kurul Başkan Yardımcılığı görevinden 2008 yılında ayrıldı. SPK döneminde halka arz, şirket birleştirme, satın alma, bireysel emeklilik fonları, mortgage gibi konularda AB Uyum Süreçlerini yönetti. 3 yıl boyunca ANEL Grup’ta Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Şirketin halka arz sürecini ve global şirketle olan birleşme sürecini yönetti. 2011 yılında Baymak’ta CEO olarak çalışmaya başladı. OECD ve AB Kurum ve Komiteleri’nde Danışma ve Kurul üyeliklerinde bulundu. TÜSİAD üyesi olan Çolak, iki çocuk babası.