Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Yazlık İlkokulu’nda karnelerini alıp tatile çıkan miniklerin heyecanına ortak oldu.SAKARYA (İGFA) - Renkli dönem sonu töreninde yer alan Alemdar, yükselen yeni neslin yolunu aydınlatmak ve ilham olmak için çalıştıklarını söyledi. Alemdar, “Sizler bu şehrin ve ülkeyi yarınlarına taşıyacak, geleceğin parlayan yıldızları olacaksınız. Biz de size ilham olmak, hayallerinize kavuşturmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yılsonu karne törenine katılarak, Sakaryalı minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu, sevinci onlarla birlikte yaşadı.

TATİL HEDİYELERİNİ ALEMDAR VERDİ

Serdivan Yazlık Mahallesi’nde bulunan Yazlık İlkokulu’nda düzenlenen törende karnelerini alan minikleri tebrik eden Alemdar, iyi tatiller diledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Yazlık İlkokulu Müdürü İbrahim Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

KARNE VERDİ, HEYECANA ORTAK OLDU

Minik öğrencilerin hazırladığı yöresel halk oyunu gösterisi ile başlayan karne töreninde Başkan Alemdar, okulda çocuklar tarafından çizilen resimler, geri dönüşüm malzemelerinden üretilmiş el emeği maketleri inceledi.

Okulda bulunan sanat atölyesinde ebru yapımını izleyen Alemdar, Türk bayraklarıyla süslenen okul sıraları arasında çocukların heyecanına otak oldu. Bazı öğrenciler karnelerini Alemdar’dan teslim aldı.

“Her zaman yanınızda olacak, sizi destekleyeceğiz”

Başkan Alemdar, “Bugün öğrencilerimiz, bir yıl boyunca verdikleri emeğin, gösterdikleri azmin meyvelerini topluyor. Sizler bu şehrin ve ülkeyi yarınlarına taşıyacak, geleceğin parlayan yıldızları olacaksınız. Biz de size ilham olmak, hayallerinize kavuşturmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Her zaman yanınızda olacak, sizi destekleyeceğiz. Bu anlamlı günde tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum” dedi.

“Güzel bir tatil diliyorum”

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Vali Rahmi Doğan ise, “Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Öğrencilerimizi, yıl boyunca gösterdikleri azim ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyor; onları sevgiyle kucaklıyorum. Değerli öğretmenlerimize ise emekleri, sabırları ve fedakârlıkları için en içten şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı yetiştirmedeki katkılarınız her türlü takdirin üzerindedir. Sevgili öğrenciler; yaz tatilinde dinlenmeyi, ailenizle birlikte keyifli zaman geçirmeyi ve kitap okumayı ihmal etmeyin. Unutmayın, her gün öğrenmeye ve gelişmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.