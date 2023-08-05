Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Loruhan’ın bahçesinde gerçekleştirilen düğüne Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Gazeteci Yazar Arif AZAK, Baydar ve Aktan ailelerinin dostları, sevenleri ve yakınları da katılarak genç çifte ömür boyu mutluluklar dilediler.

Bayburt’un Demirözü İlçesi Beşpınar Köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin büyüleyici ortamında gerçekleştirilen düğünde davetliler davul zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynayarak genç çiftlerin bu mutlu gününe ortak oldular.