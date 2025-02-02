Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Trakya’nın farklı il, ilçe ve beldelerinden gelen AK Partili belediye başkanlarıyla tanışma yemeğinde bir araya geldi. Buluşmada, bölgenin kalkınması ve halkın refahı için ortak çalışmalar yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Başkan Kerman, "Bu buluşma, Trakya’nın gelişimi için önemli bir adım. Birlik ve dayanışma içinde bölgemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

KATILIMCILAR VE DESTEK MESAJLARI

Yemeğe, Edirne AK Parti İl Başkan Yardımcısı Aydoğan Akıncı, İpsala AK Parti İlçe Başkanı Erhan Demir, İpsala Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Caner Anlaş ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Kerman, organizasyona katılan tüm isimlere teşekkür etti.

HEDEF: TRAKYA’NIN KALKINMASI

Buluşmada, altyapı, ekonomi, turizm ve yerel yönetim projeleri üzerine verimli sohbetler gerçekleştirildi. Katılımcılar, Trakya’nın kalkınması için ortak hareket etme kararlılığı içinde olduklarını belirtti.