AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile birlikte geldiği Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Ateş, Bayburt'a yakışır bir seçim havası içerisinde olduklarını söyledi.

Bayburt'un hayatında çok önemli bir yeri olduğunu ve görev yaptığı her yerde Bayburtlu'ya hizmet etmeyi kendisine bir vazife hissettiğini söyleyen Ateş, milletvekili olması halinde yine Bayburt için hizmet etme heyecanı içerisinde olacağını belirtti.

Bayburt'un hemen her bölgesine ulaştığını ve seçmenin teveccühü ile karşılaştığını ifade eden Ateş, "İnşallah onlara karşı vazifemizi en güzel şekilde yapacağız. Projelerimiz var, hepsini bir bir hayata geçireğiz. Önceliğimiz hep Bayburt olacak" dedi.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat da "Cumhurbaşkanımızın hızına yetişemiyoruz. Artık her gün yeni bir müjde ile karşı karşıyayız. Bunların tamamı halkımızın refahına yönelik büyük adımlar. Ben seçimlerin ilk turda biteceğine inanıyorum.

Bayburt'un yeniden rekorlar kırarak AK Parti davasına, Reis'ine sahip çıkacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Prof. Dr. Orhan Ateş ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, başarılar diledi.

Ziyarete TRT Bayburt Muhabiri Murat Söylemez ile Bayburt Haber Editörü Özde Topçuoğlu da katıldı.