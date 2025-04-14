AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve bazı belediye yöneticileri hakkında, görevi kötüye kullanma ve kamu kaynaklarını zarara uğrattıkları iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında, görev ve güveni kötüye kullanmak suretiyle kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bursa Adliyesi önünde yapılan açıklamaya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Emel Gözükara Durmaz ile parti yöneticileri katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen 1 yılda, CHP’li belediyelerde yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının arttığını belirtti. Bursa'da da Büyükşehri Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in liyakatsiz atamalar, akraba kayırmaları, adrese teslim işler ve taciz iddialarıyla gündeme geldiğini savunan Başkan Gürkan, özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa ziyareti sırasında belediye bütçesinden yapılan 1 milyon 409 bin 805 TL’lik harcamayı eleştirdi. Bu harcamaların şeffaf olmadığını ve kamu menfaatine aykırı olduğunu ifade eden Gürkan, kamu kaynaklarının kişisel veya partisel çıkarlar için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ilgili belediye yetkilileri hakkında, görevi ve güveni kötüye kullanma suretiyle kamunun zarara uğratılması suçlamalarıyla AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak hukuki süreci bugün başlattıklarını söyleyen Başkan Gürkan, AK Parti’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda bu süreci takip edeceğini, belediyelerdeki usulsüzlük iddialarını hem mecliste hem de hukuk önünde sorgulamaya devam edeceklerini söyledi.

Bu arada 500 milyon TL bütçe ile tamamlanan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi kentsel tasarım projesindeki bir otoparkın bile halen hizmete açılamaması, Mustafa Bozbey ve ekibi adına icraattan uzak CHP anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu ifade eden Davut Gürkan, "Halkımızın güvenini sarsan uygulamaların, milletimizin emaneti olan her kuruşun hesabını sormak, AK Parti olarak siyasi sorumluluğumuzun ve ahlaki duruşumuzun bir gereğidir" dedi.

Öte yandan CHP Bursa İl Başkanı’nın adının geçtiği MASAK raporları ve bazı belediye başkanlarının kumar borçlarıyla ilgili imar rantı iddialarının da araştırılması için savcıları göreve davet etti.

Adliye önündeki açıklama ardından Başkan Gürkan ve partililer, dosyayı teslim etmek üzere adliyeye girdi.