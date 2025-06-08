2025 “Aile Yılı” kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde yaklaşık 5 bin faaliyetle aileleri güçlendirdi, ekonomik destekler ve indirimlerle vatandaşların hayatına dokundu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2025’i “Aile Yılı” ilan ederek, aile yapısını güçlendirmek amacıyla 81 ilde yaklaşık 5 bin faaliyet gerçekleştirdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın “Vatandaşlarımızın hayatına dokunacak müjdelerimiz olacak” sözleriyle duyurduğu projeler, ekonomik, sosyal ve kültürel desteklerle hızla hayata geçti.

AİLELERE EKONOMİK DESTEK VE İNDİRİMLER

Bakanlık, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek için çeşitli iş birlikleri yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sağlanan anlaşmayla şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığında yüzde 40’a varan indirim, tren seyahatlerinde ve Türk Hava Yolları’nın yurtiçi uçuşlarında ailelere özel fırsatlar sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyesi sinemalarda yüzde 40 halk günü indirimi sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan anlaşmalar ise %50 hibeli mikrokredi, ücretsiz fidan ve tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80’e varan indirimlerle kadın üreticilere ve çiftçilere destek oldu.

GENÇ ÇİFTLERE EVLİLİK DESTEĞİ

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, firmalarla indirim protokolleri imzalayan Bakanlık, genç çiftlerin yuva kurma süreçlerinde maddi kolaylıklar sağladı.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen faaliyetler, ailenin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlarken farkındalığı da artırdı.