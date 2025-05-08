Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı tehditler ile akran zorbalığına karşı daha etkili, kapsayıcı, koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmek amacıyla, UNICEF'in teknik desteğiyle, 9-10 Mayıs'ta Ankara'da çalışma toplantısı düzenleyecek.ANKARA (İGFA) -"Akran Zorbalığı ve Dijital Ortamda Çocukların Korunmasına Yönelik Çalışma Toplantısı", kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile akran zorbalığı ve dijital güvenlik alanında uzmanlaşmış profesyonellerin katılımıyla çok paydaşlı olarak düzenleneceği duyuruldu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda, çocukların karşı karşıya kaldığı akran zorbalığı ve dijital risklere yönelik kurumlar arası eş güdümün artırılması, mevcut politika, strateji ve uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesi, çocukların görüş, ihtiyaç ve deneyimlerinin sürece daha fazla dahil edilerek katılımcı modellerin geliştirilmesi amaçlandığı kaydedildi.

Çocukların haklarını önceleyen, toplumsal farkındalığı artıran, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin öneminin vurgulanacağı toplantı sonucunda elde edilecek çıktıların, çocukların fiziksel, ruhsal ve dijital güvenliğini esas alan yeni politika önerilerinin oluşturulmasına, çocuklara yönelik yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim modüllerinin hazırlanmasına ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması öngörüldü.

ÇOCUKLAR KARŞILAŞTIKLARI RİSKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ PAYLAŞACAK

Toplantı kapsamında, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş gruplarında yer alan çocukların katılımıyla özel oturumlar da düzenlenecek. Bu oturumlarda çocuklar, akran zorbalığı ve dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri paylaşma ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı bulacak.

Çocukların yalnızca dinlenen değil, sürece doğrudan katkı sunan aktif katılımcı olmalarının hedeflendiği toplantıda, çocuklardan alınacak görüş ve öneriler, akran zorbalığı ve dijital ortamda korunma politikalarının şekillendirilmesinde temel bileşenlerden biri olarak değerlendirilecek.

Bu çerçevede çocuk hakları temelli, çocuk katılımını önceleyen ve karar alma süreçlerinde çocukların sesinin daha duyulur olmasını sağlayan bütüncül bir yaklaşımı yansıtacak toplantı sonucunda elde edilecek çıktılar, Bakanlık öncülüğünde yürütülecek politika, strateji ve uygulamalara da ışık tutacak.