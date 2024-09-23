Geçtiğimiz Cuma günü Mersin’de aile hekimliğinde hemşire ve hekime uygulanan şiddet ile ilgili Türkiye’nin birçok ilinden toplanan STK’lar, Mersin’de bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.MERSİN (İGFA) -Sağlıkta şiddet hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin şiddetin önünü geçmek için caydırıcı önlemler almadığını dile getiren STK’lar, son olarak Mersin’de bir aile hekimliğinde hemşire ve hekime uygulanan şiddeti kınamak ve yetkililere çağrıda bulunmak için bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

STK’lar adına konuşan MAHDER Yönetim Kurulu Üyesi- Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Hukuk Sekreteri ve Mersin Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Çağlar Özen, yaptığı açıklamada, şiddet dolu bir dünya ile kuşatıldıklarını belirterek, "Sağlıkta şiddet, çocuğa şiddet, hayvanlara şiddet ve niceleri. Cuma günü, bir hemşire arkadaşımız görevini yapmak için, halkın sağlığı için çabalarken bir zalim tarafından yere yatırılıp boğazı sıkıldı. Tek neden gebe bir vatandaşımızın izlemini yaparken o gebenin mahremiyetini sağlamaya çalışmaktı. Odada bulunan bir erkeğe “Lütfen dışarı çıkar mısınız?” dedi. Sonrasında nefesi kesilene dek boğazı sıkıldı. Kurtarmaya giden hekim arkadaşımız yine aynı kişi tarafından tekme tokat darp edildi. Yetmedi; küfür, hakaret ve ölüm tehditleri yağdı üzerlerine. Bu kaçıncı? Bizi korumakla görevli yetkililer yıllardır sadece izliyor, aldırmıyor ve gerekli somut, caydırıcı önlemleri almıyor. Neyi bekliyorsunuz sayın yetkililer; son hekimin, son sağlık çalışanının öldürülmesini mi?” diye konuştu.

“SAĞLIK SİSTEMİNİN AKSAKLIKLARINDAN BİZ SORUMLU DEĞİLİZ”

Dr. Özen, “Sizlerin yanlış algı oluşturması ve yanlış yönlendirmesiyle insanlar, sağlık sistemindeki her aksaklıktan bizim sorumlu olduğumuzu düşünüp bize patlıyorlar, çünkü biz kolay ulaşılan ve korunmasız çalışanlarız. Oysa sorumlu sizsiniz. Sorunları çözmeyen sizsiniz. Siz idari ve siyasi yetkililer, siz Sağlık Bakanlığı yıllardır izleyip bozuk sağlık sisteminizi düzeltmeyerek hem hastaları hem de bizi sorunlar yumağıyla baş başa bırakıp vatandaşı bize karşı kışkırttınız. Yine Cuma günü Eskişehir’de usulsüz rapor istemi ve bu isteğin reddedilmesi nedeniyle darp edilen meslektaşımız buna örnektir. Buradan kendisine de geçmiş olsun diyoruz. Sizler bol güvenlik önlemli, korunaklı ortamlarınızda çalışırken bizler bir başımızayız.” dedi.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Uzman Dr. Çağlar Özen, “Ne yapalım biz de birbirimize tutunuyoruz. Ne bu şiddet uygulayanlara pabuç bırakacağız, ne de sizin bizi boşverip korumamanıza boyun eğeceğiz. Yasaların emrettiği şekilde ve meslek etiğini gözeterek görevlerimizi olması gerektiği gibi yapmaya devam edeceğiz. Sizin oy kaygınız yasa ve etiğin önüne geçemez. Bizler dayanışma içinde birbirimiz için hep beraber toplum sağlığı ve kendimiz için mücadeleye devam edeceğiz.” diye konuştu.