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Dede Korkut’tan bu yana Şair Zihnî, Hicranî, Celali ve İrşadi gibi birçok önemli halk ozanı ve şairin yetiştiği Bayburt, nesiller boyunca çalıp-söylenen türküleriyle, barlarıyla, halaylarıyla geleneksel Türk halk müziği repertuarına son derece önemli katkılar sağlayan bir yöredir.

Bayburt’un bu zengin müzik dağarcığının canlılığını yitirmeden gelecek nesillere aktarılmasında halk ozanları ve şairlerin yanı sıra mahalli sanatçıların da oldukça önemli rol oynadıkları söylenebilir.

Mahalli sanatçılar, kaynaklık ettikleri geleneksel halk ezgilerini yöre insanlarının bir araya geldiği çeşitli ortamlarda icra ederek bağlı bulundukları yörenin kültürel mirasının korunmasına ve yaşatılmasına hizmet eden kültür temsilcileridir.

Bu çalışmada, Bayburt’un önde gelen mahalli sanatçılarından Mustafa Ahıskalı oğlu, yaşamı ve eserleriyle incelenmiştir.

Nitel desende oluşturulan bu çalışmada alan araştırması yönteminin yanı sıra görüşme ve doküman analizi yöntemlerinden de faydalanılmıştır.

Araştırmaya konu edilen Mustafa Ahıskalıoğlu’nun yaşamı ve sanatçı kişiliği hakkında bilgi elde edilebilmesi amacıyla oğlu Naci Ahıskalıoğlu ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir.

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen alan araştırması neticesinde Mustafa Ahıskalıoğlu’nun eserleri derlenerek sibelius nota yazım programıyla notaya alınmıştır.

Notaya alınan eserler doküman analizi yöntemi yardımıyla geleneksel Türk müziği kuramı ve Türk halk edebiyatı disiplini çerçevesinde çözümlenerek sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır.

Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen tüm bulgular göz önünde bulundurularak Mustafa Ahıskalıoğlu’nun, Bayburt yöre kültürüne ne şekilde katkı sağladığı hususuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Bu araştırma, konuyla ilgili yapılan ilk sistematik çalışma olması ve benzer araştırmalara kaynaklık edeceği öngörüsüyle önemli görülmektedir.

Mustafa Ahıskalıoğlunun adı,Bayburt Üniversitesinde bir sınıfa verilmişti.

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