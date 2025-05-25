Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 764 kilo likit metamfetamin ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlediği operasyonda büyük bir uyuşturucu sevkiyatını engelledi.

Antalya Kumluca’da sera evinde yangın
Antalya Kumluca’da sera evinde yangın
İçeriği Görüntüle


Operasyonda, piyasa değeri 2 milyar 768 milyon TL olarak tespit edilen 764 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

https://twitter.com/ticaret/status/1926526236320301286

Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.