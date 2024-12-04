Diyabetin vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltabileceğini belirten Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, bu durumun diş eti hastalıklarının gelişmesine zemin hazırlayabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsetti.

Diyabetin, kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesini zorlaştıran bir hastalık olduğunu ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltabileceğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “Kan şekeri düzeyinin yüksek olması ağızdaki bakterilerin artmasına ve diş eti hastalıklarının gelişmesine zemin hazırlar. Aynı zamanda, diyabetli bireylerde tükürük akışında azalma olabilir ve bu da ağız kuruluğu sorununa yol açarak, diş çürümesi ve diş eti hastalıkları riskini artırır.” dedi.

Diyabetli bireylerde yaygın olarak görülen diş sorunlarına değinen Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “Diyabetli bireylerde diş eti iltihapları daha sık görülür ve kan şekeri kontrolü iyi olmayan hastalarda bu durum ilerleyerek diş kaybına yol açabilir. Diyabet, tükürük üretimini azaltarak ağız kuruluğuna neden olabilir. Tükürük, ağız içinde bakterilerin dengelenmesinde kritik bir role sahiptir ve ağız kuruluğu diş çürümesini hızlandırabilir. Özellikle ağız içi mantar enfeksiyonları, diyabetli bireylerde sık görülür. Yüksek kan şekeri seviyeleri ağız içi mantar gelişimini destekleyebilir. Yetersiz tükürük akışı ve yüksek glikoz seviyeleri, dişlerde çürük riskini artırır ve ağız içi yaraların iyileşmesini zorlaştırır.” açıklamasını yaptı.

AĞIZ SAĞLIĞININ İYİ OLMASI DİYABET KONTROLÜNÜ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Diyabetli bireylerin ağız hijyenine dikkat etmesinin, kan şekeri kontrolü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “Ağız sağlığının iyi olması enfeksiyon riskini azaltır ve bu da diyabet kontrolünü kolaylaştırabilir. Aksi takdirde, ağız içindeki enfeksiyonlar kan şekeri seviyelerini yükseltebilir ve diyabetin kontrolünü zorlaştırabilir. Diş eti hastalıkları ve diş çürükleri gibi problemler yalnızca ağız sağlığını değil, genel sağlığı da etkileyebilir.” uyarısında bulundu.

Diyabetli bireylerin ağız sağlığını korumak için önerilerde de bulunan Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, şunları kaydetti:

“Dişlerin günde en az iki kez fırçalanması ve diş ipi kullanımı ağız sağlığını korumada önemli rol oynar. Diyabetli bireylerin altı ayda bir diş hekimine görünmeleri, ağız sağlığındaki problemleri erken tespit etmeye yardımcı olur. Şekersiz sakız çiğneme veya su tüketimini arttırarak ağız kuruluğunun önlenmesi hedeflenebilir. Sigara, diş eti hastalıklarını artıran önemli bir faktördür. Diyabetli bireylerin ağız sağlığını korumak için sigaradan uzak durmaları önerilir. İyi bir kan şekeri kontrolü, ağız sağlığını korumak için gereklidir. Diyabetli bireylerin beslenme ve yaşam tarzlarına dikkat ederek kan şekeri seviyelerini dengede tutmaları ağız içi enfeksiyonları önlemede destek olur.”