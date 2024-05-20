Derneğin gençlik kollarının öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Hacı Kıyasi Şentürk Cami önünde toplanan bisikletli grup Saat Kule Meydanı'na kadar pedal çevirerek burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Anadolu Gençlik Derneği Bayburt İl Temsilcisi Faris Tütüneken, STK temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı etkinlikte konuşan Anadolu Gençlik Derneği Lise Komisyonu Başkanı Haktan Enes Temur, "Bayburt'ta liseli gençler olarak bisikletlerimizle pedal çevirerek Filistin'de yaşanan katliamı duyurmak adına bu basın açıklamamızı icra ediyoruz" dedi. İsrail'in o topraklardaki huzursuzluğun kaynağı olduğunu söyleyen Temur, İsrail'le yapılan tüm ticari antlaşmların sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Temur şu açıklamayı yaptı: "Bizler Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şubesi Lise Komisyonu olarak bugün Gazzede, Han Yunusta, Refahta eğitim hayatlarına devam edemeyen Filistinli öğrenciler adına, Filistin Davamızı ve Mescidi Aksanın ümmetimiz için taşıdığı hayati önemini bir kez daha haykırmak, Gazze de onurumuzu koruyarak göğsümüzü kabartan mücahit kardeşlerimize destek vermek ve bizi aciz bırakarak kanatlarımızı kıran sözde İslam ülkeleri yöneticilerinden dolayı Gazzeli Müslümanlardan özür dilemek için toplanmış bulunuyoruz.

Biz Müslümanlar için Kudüs ve Mescidi Aksa sıradan bir toprak parçası değildir. Kudüs ve Mescidi Aksa, Müslümanların ilk kıblesi, Peygamber Efendimizin Miraca çıkarken ilk uğradığı yer,tevhit akidesinin ilk merkezlerinden biridir.

Bu yüzden Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa davası bir inanç ve iman davasıdır. Bugün Gazzede akan kan bizim kanımızdır, parçalanan bedenler bizim bedenlerimizdir, arşa yükselen feryatlar bizim feryatlarımızdır. Biz Müslümanlar için Mekke, Medine, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ne kadar kutsalsa aynı şekilde Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa da o kadar kutsaldır. Bugün Filistin'de Kudüs'te, Gazzede Müslümanların inancı ve kutsalları 1,5 milyarlık İslam aleminin gözü önünde Siyonist işgalcilerin postallarıyla çiğnenmektedir. Kudüs ve Mescidi Aksa Ümmetin izzeti ve namusudur. Bugün zalimin safında yer alıp, birkaç dünyalık menfaat elde etmektense Aksa Tufanı'nın yanında yer alıp kahramanca ve izzetlice dik durmayı bir şeref olarak görüyoruz.

Filistin’de İsrail terörü ve onu destekleyen dünya Siyonizm'i tarafından yıllardır sürdürülen sistematik zulüm ve katliam, 7 Ekim’den bu yana soykırım olarak devam etmektedir.

224 gündür dünyanın gözü önünde Çoluk çocuk, genç,yaşlı,kadın,erkek demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, hastaneleri hedef alan, kullanılması yasak olan fosfor bombalarıyla, bıçaklı füzeleriyle her türlü savaş suçunu işleyen ve uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terör örgütü İsrail, soykırıma hala devam etmektedir.