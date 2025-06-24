Ankara Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde 147 il ve ilçe belediyesinin katılımıyla “Afete Hazır Kentler: Büyük Nüfuslu Belediyelerde Risk Analizi ve Alan Tespiti” çalıştayı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Çalıştay, nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin başkanları, yöneticileri ve bürokratları ile alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Keçiören Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, afete hazırlık, mevcut risklerin analizi ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcı belediyelerin afet konusuyla yakından ilgili olan birimlerinden temsilciler sırayla kürsüye gelerek kendi il ve ilçelerinde yaptıkları çalışmaları anlatıp deneyimlerini paylaştı. Şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik somut öneriler, yol haritaları ve sunumların paylaşıldığı çalıştaya Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ev sahipliği yaparken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, il ve ilçe belediye başkanları, bilim insanları ve bürokratlar katıldı.

AFET ÖNCESİ HAZIRLIK ÖNEMLİ

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, afetlere hazırlığın önceden planlanması gerektiğine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Afetlere hazırlık, sadece afet anında gösterilen fedakârlıklarla sınırlı kalmamalı; esasen afet öncesi dönemde yapılması gereken risk analizleri, alan tespitleri, yapı denetimleri ve kent planlamalarıyla şekillenmelidir. Ne yazık ki geçmişte yaşanan afetler, ülkemizin bu alandaki hazırlık aşamalarında ciddi eksiklikler yaşadığını göstermektedir. Riskli bölgelerde yapılaşmadan kaçınmak, yapıların denetimini sıklaştırmak, uygun olmayan alanları erkenden tespit ederek dönüşüm süreçlerini hızla başlatmak büyük önem taşımaktadır. Biz de Keçiören’de bu anlayışla çalışıyor; ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde jeolojik risk taşıyan bölgeleri belirleyip, afetlere karşı dirençli, yeşil alanlarla donatılmış, güvenli kent dokusu oluşturmak için projeler geliştiriyoruz” dedi.

AKOM’U KURDUK

Keçiören Belediyesi bünyesinde gönüllü ve eğitimli arama kurtarma ekibi kurduklarını da söyleyen Özarslan, “Rant odaklı plansız kentleşmenin yerine, insan ve doğa merkezli bir anlayışı yerleştirme hedefimizin parçasıdır. Mühendislik dışı uygulamaların yol açtığı çarpık yapılaşmaya karşı, meslek odalarıyla birlikte hareket ediyor, bilgi ve deneyimin rehberliğinde planlı ve dayanıklı kentler inşa etmeye gayret ediyoruz. Afetlere karşı sadece fiziksel değil, toplumsal olarak da bilinçli bir duruş sergilemek istiyoruz. Bu kapsamda belediyemizde gönüllü arama kurtarma ekipleri oluşturduk, eğitim süreçlerini tamamladık ve 7/24 aktif bir AKOM merkezi kurduk. İdeallerimiz, siyasi çıkarlar değil; yalnızca halkımıza hizmet etmek ve gelecek nesillere güvenli şehirler bırakmaktır. Bu çalıştayı da bu bilinçle önemsiyor, dayanıklı kentler için ortak aklın, bilimsel verilerin ve yerel yönetimlerin iş birliğinin en etkili yol olduğuna yürekten inanıyoruz” diye konuştu.