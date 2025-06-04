İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), arama ve kurtarma teknikerleri ile teknisyenlerinin sağlık şartlarını düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. Yönetmelik, personel alımı ve görev sürekliliği için sağlık raporlarının usul ve esaslarını belirliyor.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Arama ve Kurtarma Teknikerliği ile Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sağlık Şartları Yönetmeliği”, AFAD bünyesinde görev yapan veya yapacak olan arama ve kurtarma personelinin sağlık kriterlerini düzenliyor. Yönetmelik, 5902 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlandı.

Arama ve kurtarma teknikerliği ve teknisyenliği kadrolarında çalışanlar ile bu kadrolara atanmak isteyenlerin sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik; sağlık şartları, giriş sınavları ve aktif görev sürekliliği için standartlar getirirken, tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporlarının içeriğini ve değerlendirme süreçlerini kapsadı.

30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre başlıca düzenlemeler şöyle:

Giriş Sağlık Raporu: Adaylar, uygulama sınavı öncesi tam teşekküllü hastanelerden sağlık raporu alacak. Rapor, A dilimi şartlarını taşıyanlara “arama ve kurtarma teknikeri/teknisyeni olur” kararıyla sınav hakkı tanıyacak. B, C, D ve E dilimlerinde yer alanlar ise uygun bulunmayacak.

Aktif Görev ve Sağlık Kontrolleri: Personel, belirli durumlarda (Başkanlık talebi, il müdürü gerekçesi, 50 yaş üstü kontroller) sağlık kurulu raporuna tabi tutulacak. A, B ve C diliminde olanlar aktif görevde kalabilecek; D diliminde olanlar aktif görevden alınarak uygun birimlere yönlendirilebilecek veya maluliyet işlemleri başlatılacak. E dilimindekiler ise hiçbir görevde çalışamayacak.

Maluliyet ve Geri Dönüş: D veya E diliminde olup maluliyet kararı verilenler görev yapamayacak. Sağlık durumu iyileşenler, A, B veya C dilimine uygun raporla aktif göreve dönebilecek.

Zaman Sınırları: Hastaneye sevk edilenler, il içinde 3, il dışında 7 iş günü içinde başvurmak zorunda. Aksi halde disiplin hükümleri uygulanacak.

Sınır Vakalar: Hastalık dilimlerine uymayan durumlarda, sağlık kurulu en uygun dilimi belirleyecek.

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