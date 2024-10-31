Adıyaman'ın Altınşehir mevkiinde, Egricay Köprüsü üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya, 34 FJL 850, 60 ADU 200 ve 02 HU 691 plakalı üç aracın karıştığı bildirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde sürücüler arasındaki dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 60 ADU 200 plakalı araçta bulunan bir bayan yolcu, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalede hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer araçlardaki sürücüler de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Egriçay Köprüsü’nde yaşanan bu üzücü olay, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kaza sonrası sürücülerden biri, "Ani bir fren yaptım, diğer araçlar peş peşe çarpıştı" dedi. Sürücülerin birbirine destek olması dikkat çekti. Bu tür kazaların önlenmesi için trafik kurallarına uyulması ve sürücülerin dikkatli olması büyük önem taşıyor.