Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve şarjör ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da yapılan aramalarda; 0,28 gram sentetik kannabinoid (ham madde), 15,05 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 43 gram sentetik kannabinoid çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen madde, 59,36 gram sentetik kannabinoid, 5,42 gram metamfetamin, 1 adet yivsiz tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden V.K.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.