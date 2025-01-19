Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melih D. yönetimindeki 02 AFH 615 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 AN 574 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Melih D. ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.