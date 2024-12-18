Adıyaman’da Eski Emniyet Müdürlüğü yerinde kepçe kazası Adıyaman’da eski Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alanda süren inşaat çalışmaları sırasında bir kepçe devrildi.ADIYAMAN (İGFA) - Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kepçede ve çevrede maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş makinesi kazı çalışması sırasında dengesini kaybederek yan yattı. İnşaat alanında bulunan işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kepçeyi güvenli bir şekilde kaldırarak gerekli önlemleri aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. İnşaat çalışmalarının ise kısa bir süreliğine durdurulduğu öğrenildi.