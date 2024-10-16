Adıyaman’ın Kayalık Mahallesi’nde yaşanan bir olayda, kendi evinde intihar girişiminde bulunan bir genç, annesinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Olay, gencin annesini görüntülü arayarak intihar girişiminde bulunduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

Durumu fark eden anne, hemen polisi arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti. Kısa sürede eve ulaşan polisler, genci müdahale ederek kurtardı.

Gencin durumu iyiye giderken, olay sonrası sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve gerekli psikolojik destek sağlandı. Yetkililer, bu tür vakalarda aile bireylerinin ve çevrenin dikkatli olmasının, benzer olayların önlenmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.