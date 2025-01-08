Adıyaman’da yunus timlerinin dikkati sayesinde çalıntı bir motosiklet ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan motosikletin yapılan sorgusunda çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, Adıyaman merkezinde yaşandı.

Yunus timlerinin rutin devriye sırasında bir motosikletin hareketlerinden şüphelenerek aracı durdurdu. Motosiklet sürücüsünden kimlik ve ruhsat kontrolü isteyen ekipler, motosikletin plakasını sorguladı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi.

Sürücü gözaltına alınarak emniyete götürülürken, çalıntı motosiklet yasal işlemler tamamlandıktan sonra sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.