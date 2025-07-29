Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 3’ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Kahta ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, büyüyerek şiddetli kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine bıçak ve silahlarla saldırması sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken, olayda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kavganın çıkış nedeni ve olaya karışan şahısların tespiti için çalışmalar sürüyor.