Kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin en anlamlı projesi Adıyaman Destek Market bir yaşına girdi. Adıyaman Destek Market’ten geçtiğimiz yıl 1.500 aile ve 6.600'den fazla vatandaş yardım aldı. İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat 2023'te bölgeyi vuran yıkıcı depremlerin ardından yaralarını sarmaya devam edildiği Türkiye'de Cargill, depremden etkilenen bireyler ve ailelere destek olmak amacıyla Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile birlikte kurduğu Adıyaman Destek Market’in birinci yıl dönümünün gururunu yaşıyor.

Adıyaman Destek Market, depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine temel gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüksek besleyiciliğe sahip hayvan yemi sağlayarak bölge halkı için hayati bir can simidi haline geldi. Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım sistemiyle iş birliği içinde faaliyet gösteren Adıyaman Destek Market, belediyenin belirlediği ihtiyaç sahiplerinin insani koşullarda destek almasını sağlıyor.

Bugüne kadar bin 500'den fazla aile ve 6 bin 600'den fazla faydalanıcı Adıyaman Destek Market’ten ücretsiz yardım aldı. Adıyaman Destek Market’ten yararlananların önemli bir kısmı (yüzde 84) kadınlardan, yüzde 65'i 25-49 yaş grubundaki vatandaşlardan oluşuyor.

Cargill Gıda Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil, “Adıyaman'a ihtiyaç duyulan yardımın ulaştırılmasında TİDER ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Adıyaman Destek Market depremlerden sonra desteğe ihtiyaç duyan bölge halkının hayatlarını onurlu ve umutlu bir şekilde yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın bir kanıtıdır" dedi.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ise, TİDER'in 2010 yılında gıda bankacılığını tüm Türkiye'ye yaymak üzere kurulduğunu anımsatrak, “Depremzedelere destek amacıyla böylesi anlamlı ve büyük bir projeye katkı sağlayan tüm kurumlara ve bağışçılarımıza sonsuz teşekkürler. Uzun soluklu bir proje olarak planladığımız Adıyaman Destek Market için yeni hedeflerimiz var.” dedi.