Sakarya'nın ADARAY'ı, 8 yıl sonra ilk seferini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yaptı. Başkan Yusuf Alemdar, törende ADARAY’ın 1 ay boyunca ücretsiz yolcu taşıyacağını açıklayarak, “Tek gayemiz vatandaşımızın seyahat özgürlüğü ve konforu. Şehrin trafik yükünü hafifletmeyi, vatandaşımızın ekonomisine katkı sunmayı, yolcuları en rahat ve kısa sürede hedefe ulaştırmayı arzu ediyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız ADARAY'ı çok sevecek ve sahip çıkacaktır. Hayırlı olsun" derken Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, ADARAY’ın hayırlı olmasını temenni etti. Garda ve istasyonlarda vatandaşlar treni yıllar sonra sevinçle ve heyecanla karşıladı.

SAKARYA (İGFA) - ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Adapazarı Garı’nda yeniden Sakaryalılarla buluştu ve ilk seferini yapmak üzere yola çıktı.

YOĞUN KATILIM

ADARAY’ın yeniden hizmete alındığı programda Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Vali Rahmi Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, ilçe belediye başkanları, bakanlık yetkilileri, meclis üyeleri, teşkilat mensupları, STK temsilcileri, bürokratlar, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

ADAPAZARI-ARİFİYE ARASI 15 DAKİKA

8 yıl aradan sonra yeniden rayların üzerine çıkan ADARAY, yeni nesil vagon ve iç dizaynı, son teknoloji donanımlarıyla Sakaryalıların beğenisini kazandı.

Tren, yıllar sonra yanaştığı Adapazarı Tren Garı’ndan Başkan Alemdar ve katılımcılarla birlikte yeniden yola çıkarak ilk seferini yaptı. Mithatpaşa ve ardından Arifiye İstasyonu’na ilk kez sefer yapan tren, vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

ALEMDAR MÜJDELEDİ: 1 AY ÜCRETSİZ

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryalı toplu taşıma kullanıcılarına bir müjde vererek ADARAY’ın ilk 1 ay boyunca ilk-ortaokulu, lise ve üniversite öğrencilerini ve tüm vatandaşları ücretsiz taşıyacağını açıkladı.

“AMACIMIZ BU TRENİ KIRKPINAR’A KADAR ULAŞTIRMAK”

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek vatandaşın en güvenli, huzurlu şekilde yolculuk yapmasını sağlamak için gayretle çalıştıklarını ifade eden Alemdar, “Bizler görevi devraldığımızdan bu yana hemşerilerimizin rahatını, huzurunu, sağlıklı bir şekilde yaşaması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Şehrin geleceği için birlik ve beraberlikle yol yürüyoruz. 6 ay içerisinde verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Su indirimi, ulaşım indirimi, yeni otobüslerimiz ve şimdi de ADARAY’ı hizmete aldık. Sözümüzü yerine getirdik ve bakan yardımcımızla görüştük, amacımız inşallah sonraki süreçte bu treni Sapanca Kırkpınar’a ulaştırmak.” dedi.

EKONOMİYE KATKI, TRAFİĞE RAHATLIK VE HIZLI YOLCULUK

Alemdar, ADARAY’la trafik yükünü hafifletmeyi, ekonomiye katkı sunmayı ve hızlı bir yolculuğu hedeflediklerini ifade ederek şöyle dedi: “Raylı sistemde proje ihalesini yaptık. Raylı sistem başlayıncaya kadar seyahat özgürlüğünü ve konforunu yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle bugünü seçtik. Bu topraklarda demiryollarının önemini bir kez daha hatırlatmak adına ADARAY’ımız yeniden yollarda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu adımla birlikte şehirdeki trafik yükünü hafifletmeyi, vatandaşımızın ekonomisine katkı sunmayı ve yolcularımızı en kısa sürede, en rahat şekilde gidecekleri noktaya ulaştırmayı arzuluyoruz. Biz biliyoruz ki Sakaryalı ADARAY’ı çok sevecek ve sahip çıkacaktır.”

“Günlük 23 bin 500 kişi kapasiteli”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise, “Bakanlık olarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak ulaştırma ve haberleşme alanında projeler üretmeye devam ediyoruz. Demiryolları sektörümüz gelişerek son 20 yılda önemli bir ilerleme kat etti. ADARAY’ımız günlük 23 bin 500 kapasiteli modern elektrik setle hizmet sunacak. Seferlerin başlaması hem şehir içi ulaşımını sağlayacak hem de bölgenin gelişimine katkı sunacak.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI’NDA SAKARYA YERİNİ ALIYOR

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, "Türkiye Yüzyılı içerisinde Sakarya'da yerini alıyor. ADARAY şehir içi ulaşımda çok büyük bir hizmet görevini yerine getirecek. ADARAY'ın yeniden hizmete geçmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

“SAKARYA ULAŞIMDA DAHA KONFORLU GÜNLERE KAVUŞACAK”

AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, “Gerçekten çok önemli bir adım oldu. Bakanlığımızla beraber Sakarya’da hafif raylı sistemi de devreye aldığımızda şehrimiz ulaşımda daha konforlu günlere kavuşacak. Şehrimizin yarınları için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. ADARAY’ımız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“SAKARYA’YA HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Milletvekili Murat Kaya, “Arifiye’miz için güzel bir hizmete başlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımızda ilk 1 ay ücretsiz olacağını söyledi. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tekrardan gelen bu hizmetin Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” sözlerine yer verdi.

“BAŞKANIMIZA OLAN DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

MHP Milletvekili Levent Bülbül ise, “ADARAY’ımız inşallah hayırlı olur. Bu güzergahın Sapanca’ya kadar uzamasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah Sakarya’nın çok daha huzurlu ve konforlu bir kent olması yönünde başkanımıza olan desteğimiz bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir” diye konuştu.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hizmet dolayısıyla Başkan Alemdar’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

7 İSTASYON VE ÖDEME KOLAYLIĞI

Adapazarı ile Arifiye arasını 15 dakikada tamamlayacak ADARAY, Adapazarı Garı, Aziz Duran Parkı, Mithatpaşa, 32 Evler, Terminal, Arifiye Bahçelievler ve Arifiye olmak üzere toplamda 7 istasyonda duracak.

Çok çeşitli ödeme seçeneklerine sahip olacak ADARAY için Kart54’ün yanı sıra sanal kart, kredi ve banka kartları ile ödeme yöntemi olarak aktif edildi.

ADARAY’a hep birlikte binen Alemdar ve protokol üyeleri, ilk sefer için makinist koltuğuna kendileri oturdu ve treni Arifiye’ye makinistler eşliğinde ulaştırdı.