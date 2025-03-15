Adana Büyükşehir’in 8 Mart'a özel 11 güne yayılan üretim, dayanışma ve farkındalık etkinlikleri devam ediyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 11 güne yayılan etkinlikler birbiri ardına gerçekleştiriliyor. Üretim ve Dayanışma anlayışıyla ilgili farkındalık yaratma amaçlı etkinlikler sürerken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 250 kadın tekstil işçisini ziyaret etti, çiçek sundu. Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birçok dairede çalışan kadın personeli de ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı, çiçek verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında; kadının güçlenmesi, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durması, hayatın her alanında yer alması, karar alma mekanizmalarında bulunması için yoğun çaba gösterdiklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, 11 güne yayılan etkinliklerin sürdüğünü açıkladı.