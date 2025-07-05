Belediye yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ile ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Adana ve Adıyaman'da belediye üst düzey yöneticilerinden 8 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetin belediyelerde arama yaptığı, belediye başkanları dahil gözaltına alınan 10 kişinin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.