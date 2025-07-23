Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 18-24 Temmuz tarihleri arasında altı günlük yoğun bir Yaz Müzik Okulu düzenliyor. Program, 24 Temmuz Perşembe günü Heybeliada Su Sporları Kulübü'nde gerçekleşecek konserle sona erecek.İSTANBUL (İGFA) - Dr. James Ross'un sanat direktörlüğünde ve Deniz Nizam Şensoy'un yönetiminde gerçekleşen Yaz Müzik Okulu, genç müzisyenlerin sanatsal ve teknik gelişimini destekleyen ilham verici bir buluşma. Kampta yaylı çalgılar (keman, viyola, çello, kontrbas) eğitimi veriliyor; İngiltere'den ve Türkiye'den deneyimli müzisyenler çocuklara yol arkadaşlığı yapıyor. Hatay Akademi Çocuk Orkestrası'ndan üç genç müzisyenin katılımıyla kamp kültürlerarası bir dostluk zemini oluşturuyor.

Bu yalnızca bir müzik eğitimi değil; birlikte üretme ve dayanışma duygusunun güçlendiği özel bir topluluk deneyimi.

MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

2016'da kurulan Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Adalar ilçesindeki farklı geçmişlerden gelen çocukları müziğin dönüştürücü gücüyle bir araya getiriyor. Çocuklar müzikle sadece bireysel değil, topluluk olarak da büyüyor. Aileler, gönüllüler ve eğitmenlerle birlikte büyük bir topluluk oluşuyor.

Orkestraya katılmanın tek koşulu sevgidir. Müziği seven çocuklar, ailelerini de bu dünyaya dahil ediyor. Bugün orkestrada aynı aileden kardeşler birlikte müzik yapıyor. Çocuklar için önemli olan “birlikte başarmak” duygusu: “Orkestra bizi birbirimize bağlıyor,” diyorlar.

Yaz Müzik Okulu, 24 Temmuz akşamı Heybeliada Su Sporları Kulübü'nde yapılacak konserle tamamlanacak. Konserde Dvořák, Mozart, Bartók, Vivaldi, Haydn, Bach ve Aşık Veysel'den eserler seslendirilecek.