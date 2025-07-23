Kocaeli’de mevcut yeşil alanları daha estetik hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Gebze Topçular Köprülü Kavşağı’nda başlattığı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmasını tamamlayarak bölgeye görsel zenginlik kattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye estetik katan çalışmayı uyguladı. Gebze Topçular Köprülü Kavşağı çevresindeki 8.692 metrekarelik alanı baştan sona yenileyerek bölgeye yeni bir çehre kazandırdı.

Çevre düzenlemesi kapsamında 4 bin 500 metrekarelik alana bitkisel toprak serilerek ağaçların sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesi sağlandı. Aynı alanda çimlendirme çalışmaları da gerçekleştirilerek doğayla uyumlu bir peyzaj oluşturuldu.

DOĞAL MALZEMELERLE ESTETİK DOKUNUŞ

Projede kullanılan doğal malzemelerle alan estetik açıdan zenginleştirildi. 800 metrekarelik bölümde podima taşı, 2.600 metrekarelik alanda ise ponza taşı kullanıldı. Bu doğal taşlar, hem görsel bütünlük sağladı hem de toprağın hava almasına katkıda bulundu.

Çevre düzenlemesi kapsamında bölgeye çeşitli bitki türleri de dikildi.

“Piramit Mazı”, “Top Şimşir”, “Phormium Tenax” ve “Loropetalum” gibi bitkilerle alan süslendi.

Bitkiler, bölgeye doğal bir görünüm kazandırırken aynı zamanda ekolojik dengeye de olumlu katkı sağladı.