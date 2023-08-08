Hasat başlangıcı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, çiftçilerin döver biçercilerin belirlediği fiyat konusunda dikkatli olması gerektiğini, römork başına 1000 liranın üzerinde fiyat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Yıldırımpete, 2023 yılı hububat hasat başlangıcı dolayısıyla açıklamlarda bulundu.

Bu yıl mevsimsel hiç bir sıkıntı yaşanmadığını ve yüksek verim beklediklerini anlatan Yıldırımtepe, "Kanaatimiz ve alanda gödüğümüz kadarıyla yüksek verim olacağını söyleyebilirim. Bayburt hububatta ortalama verim 220 kilograma kadar çıkıyordu. Bu yıl bu rakamın 350 kilogram olacağını tahmin ediyoruz. Dekar başına. Toplamda Bayburt'un 40 bin hektar alanı hububat ekili 400 bin dönümü. Beklediğimiz rakam 140 bin ton civarında rekolte." dedi.

- TMO hasat bitene kadar alım yapacak

Hububatın yaklaşık yüzde 10-20'sinin TMO'ya gittiğiini kalanını ise iç tüketimde kullanıldığını aktaran Yıldırımtepe,

"Toprak Mahsulleri Ofisi de 8 Ağustos itibariyle yine aynı Arpalı Kasabasında alıma başlayacak ve tüm Bayburt'un ürünleri bitene kadar gün sonu açık olmak üzere alımı devam edecek. Yani daha önceki yıllarda bu süre bir aydı. Ama biz Tarım ve Orman Müdürüyle birlikte TMO Şube Müdürüyle yapmış olduğumuz toplantının ardından bunun sözünü aldık. Mahsul hasat bitene kadar alım devam edecek." diye konuştu.

Yıldırımtepe, TMO'nun ÇKS'ye bağlı olmak üzere çiftçinin ne kadar kotası varsa hepsini alacağını belirterek, "Bize söyledikleri ÇKS'ye bağlı olmak üzere çiftçinin ne kadar hububat kotası varsa onu alacak. Onun üzerindeki rakamı almayacak ve aynı zamanda da tarım bakanlığının buğday ve arpaya vermiş olduğu buğdaya bin arpada 500 lira olamak üzere sadece kota dahilinde alacak. Yani kotanın haricindeki satışlarda bu rakamı alamayacak." ifadesini kullandı.

- 800 ila 1000 liradan yukarı fiyat veren döver biçercilerden uzak durun

Hasat başlangıcı dolayısıyla Bayburt'a dışarıdan gelen döver biçercilerin diğer illere göre Bayburtlu çiftçiye yüksek fiyat sunduğunu ve çiftçilerin Ziraat Odasının belirlediği fiyata biçtirmelerini isteyen Yıldırımtepe şunları kaydetti:

"Tabi geldiğimiz noktada bu hafta hasata başlıyoruz ama bir anormal durum var. Özellikle diğer illerden Diyarbakır, Şanlıurfa, Yozgat, Tokat illerinden ilimize gelen hasat içi döver biçerler son yılarda patoslu yani samanı alarak anızı yerde barıkmadan hasat yapıyoruz. Buda katma değeri yükseltiyor yan ürünü değerlendirmiş oluyoruz. Hem de tarlayı anızdan kurtarıyoruz. Dolayısıyla çiftçimizin tercihi her zaman patoslu döver biçerler kullanmak. Bu anlamda da biz bir araştırma yaptık. römork başına yani 2 tonluk bir römork 750 ila 1000 lira arasında bir fiyatla hasat yapmışlar. Ama Bayburt'a geldiklerinde yüksek fiyatlar çiftçimizden istediklerini görüyoruz. Biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği başkanı ortak bir toplantı yaptık. ve Bunun soncunda patoslu döver biçerlerin 800 ila bin lira arasında römork başı bunu asla çiftçinin aşmaması patoslu döver biçerlerin de dekar başına 200 lira olmasına karar verdik. Ziraat Odası Başkanı olarak bu fiyat açıklamasını yapıyorum. Çiftçimiz buna uysun. Artık Türkiye'de hasat sonlanmak üzere Erzurum Bayburt kaldı. Hasat sonlanıyor.

- Kimse kaygıya kapılmasın

"Kimse kaygıya kapılmasın. Döver biçerciler bu fiyata uymak ve biçmek zorundalar. biçmedikleri takdirde biz çiftçimizi biçersiz bırakmayacağız. Diğer illerden gidip toplayıp getireceğiz bu konuda rahat olsunlar. Yani kimse biz hasat ettiremeyeceğiz diye yüksek fiyat asla ödemesinler. Bu biçer arkadaşlarımız da misafirdir farklı illerden gelmişlerdir. Tabi ticaretçiler ama 1000 liranın üzerindeki rakamın çok yüksek olduğunu ifade ediyoruz. Biz dekarda ne kadar mazot yaktıklarını biliyoruz. 800 ila 1000 lira dememdeki gaye şu biz de toplulaştırma yapılan alanlar var. Bu alanlara 100 dönüm 80 dönüm büyük tarlalar var yolu yakın uzak tarlalar var. Dolayısıyla 800 ila 1000 liranın çok uygun olduğunu bunun dışındaki rakamları çiftçiyi mağdur edeceğini ön gördük."