Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda görev yaparken uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Nişancı için merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve din görevlisi Mehmet Salih Turanoğlu tarafından dualar edildi.

Anadolu Ajansı'nda birlikte çalıştığı Fatih Mehmet Özcan, Nişancı için 'Unutulmaz izler bıraktı, güzel hatıralar ile anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' dedi.

Anma törenine Abdulkadir Nişancı'nın babası Nafiz, abisi Abdurrahman, eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay Nişancı, akrabaları, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Muhtarlar Derneği Başkanı Huzeyfe Budak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ile meslektaşları katıldı.