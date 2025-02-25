Pennsylvania merkezli Türk taşımacılık şirketi Turk Transportation, iflas başvurusunda bulundu. Şirket sahibi Mehmet Uzun tarafından sunulan başvuruya göre 49 alacaklısı bulunan Turk Transportation'ın 1-10 milyon dolar arasında borcu bulunduğu öğrenildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - Türk girişimci Mehmet Uzun tarafından kurulan ve eyaletlerarası taşımacılık hizmeti sunan Turk Transportation'ın iflas başvurusu, 1 milyon dolara kadar varlıkları ve 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında değişen borcu olduğu ortaya çıktı.

Başvuruya göre, şirketin 49 alacaklısı bulunurken bunlar arasında, Mississauga, Ontario merkezli TPine Leasing'e 398 bin dolardan fazla, Saint Cloud, Minnesota merkezli Northland Capital'a 240 bin dolardan fazla ve Norwalk, Connecticut merkezli Hitachi'ye ise 249 bin dolardan fazla borç bulunduğu belirlendi.

Filosunda 18 kamyon bulunduran şirketin bunlardan 10'unun bağımsız taşeron sürücüler tarafından, 8'inin ise sözleşmeli sahip-işletmeciler tarafından sürüldüğü belirtilirken, şirketin bir yönetici, 10 sürücü, dört sahip-işletmeci ve bir hizmet sağlayıcı olmak üzere toplam 16 çalışan istihdam ettiği tespiti yapıldı.

Şirketin iflas başvurusunda, çalışanlarına borçlu olduğu maaşları ödemek için mahkeme onayı talep ettiği de kaydedildi. Şirket sahibi ve başkanı olan Uzun'un da maaş listesinde yer aldığı kaydedilen başvuru dilekçesinde toplam maaş yükünün 61 bin 192 dolar olarak hesaplandığı görüldü.