Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencileri Kızılay 100. Yıl, Sıhhiye ve Gazi Mahallesi’nde kurulan ‘Gençlik Sofraları’nda ağırlamaya devam ediyor.

ANKARA  (İGFA)- ‘Öğrenci dostu Başkent’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi; Başkentli öğrencilere Gençlik Sofraları aracılığıyla hizmet vermeye devam ediyor.

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Kızılay 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi, Genç Akademi Sıhhiye ve Gazi Mahallesi’ne gibi üniversitelilerin yoğun olarak bulunduğu 3 noktada hayata geçirilen uygulama ile öğrenciler, 4 çeşit sıcak yemeğe, hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Öğrencilerin sıcak ev yemeği özlemini gideren uygulamada ise yemekler; ABB iştiraklerinden BelPa AŞ’nin mutfağında hijyenik şartlarda ve gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanıyor.