Ankara Büyükşehir Belediyesi 1973’ten günümüze dünyanın dört bir yanında görevi esnasında şehit edilen diplomatların anısına bir yarışma düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi görevleri sırasında şehit edilen diplomatların anısı yaşatmak için “Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı Fikir Projesi Yarışması” düzenledi.

Çankaya Botanik Bahçesi’nde yapılacak proje için Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. Törene şehit aileleri, büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Yavaş, şehit edilen diplomatları anarak “Bugün burada, milletimizin hafızasında derin izler bırakan büyük bir acıyı unutmamak; görevleri başında hain saldırılarla şehit edilen diplomatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak için bir araya geldik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak açtığımız ‘Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı Fikir Projesi’ yarışmasının ödül törenini, sadece bir mimari sürecin değil, aynı zamanda milletçe bir vefanın, bir duruşun, bir hafızanın parçası olarak görüyoruz” dedi.

Diplomatik temsilcilere yönelik saldırıları kınayan Yavaş, bu durumun sadece birer saldırı olmadığını aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine, barışa ve insanlığa yönelik yapılan saldırı olduğunu söyledi.

“41 DİPLOMAT VE 74 VATANDAŞIMIZI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRILARINDA KAYBETTİK”

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: “1973’ten günümüze kadar dünyanın dört bir yanında, sadece görevini yerine getirdiği için hedef alınan 41 diplomatımızı ve toplamda 74 vatandaşımızı terör örgütlerinin insafsız saldırılarında kaybettik. Bu saldırılar, diplomatlarımızı susturmakla kalmamış; ülkemizin onurunu temsil eden elçilerin şahsında dünya barışına ve ortak insani değerlere saldırmıştır. Bu gerçek, tarih kitaplarında bir not olarak değil; kentlerimizde, meydanlarımızda, zihinlerimizde ve yüreklerimizde hep canlı tutulmalıdır. İşte bu nedenle; Ankara’nın tam kalbinde, Çankaya Botanik Bahçesi gibi tarihi bir mekânda Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı Fikir Projesi’ni hayata geçirmek istedik. Çünkü kent dediğimiz şey, yalnızca yollarla, binalarla değil; ortak acılarla, ortak değerlerle ve ortak hafızayla inşa edilir.”

“BU MEKANDA GENÇLERİMİZ SADECE ACIYI DEĞİL, SORUMLULUĞU DA ÖĞRENECEK”

Yapılan anıtların geleceğe nasıl bir miras bırakılmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Yavaş,

“Biz bu anıtla, diplomatlarımızın yalnızca görev şehidi olmadığını; aynı zamanda barışın, diyalogun ve millet onurunun simgesi olduğunu anlatmak istiyoruz. Onların adını taşıyan bu mekânda; gençlerimiz sadece acıyı değil, sorumluluğu da öğrenecek. Nefretin nelere yol açabileceğini; radikal ideolojilerin, çarpıtılmış tarihin ve terörün nasıl bir yıkım getirdiğini anlayacak” diye konuştu.

Bu saldırıları gerçekleştirenlerin pek çok ülkede hak ettikleri cezayı almadıklarını vurgulayan Yavaş, “Biz bu çarpık anlayışa karşı; hukuku, insan haklarını ve barışı savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim kültürümüzde şehitlik, en yüce makamdır ve bizler, şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayan, onları yaşatan bir millet olacağız” dedi.