Düzce Körpeşler Mahallesi’nde ehliyetsiz bir çocuk sürücü, drift yaparken kontrolü kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Körpeşler Mahallesi’nde, Hürriyet Caddesi Kanal Sokak’ta bulunan bir sitenin önünde trafik kazası meydana geldi.

Ehliyetsiz ve yaşı küçük bir sürücü, 81 AEK 870 plakalı otomobili izinsiz alarak site önünde drift yapmaya çalıştı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki iki araca çarptı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan çocuk sürücü, Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Çarpmanın etkisiyle hasar gören araçlarla ilgili de gerekli tespitler yapılıyor.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.