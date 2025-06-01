Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Uluslararası Koridorlar ve Türkiye” Konferansı’nda Kalkınma Yolu Projesi’nin Fav Limanı’nın bu yıl açılacağını duyurdu. Zengezur Koridoru ve 3 Deniz Girişimi’nin Türkiye’nin ticaretini güçlendireceğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi’nin düzenlediği “Uluslararası Koridorlar ve Türkiye” Konferansı’nda Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu anlattı.

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve 1,5 milyar insana ulaşan stratejik konumuna vurgu yapan Uraloğlu, Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve 3 Deniz Girişimi gibi projelerin önemini değerlendirdi.

KALKINMA YOLU İLE SÜRE 25 GÜNE İNECEK

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’nin Basra Körfezi’nden Ovaköy’e uzanan 1.200 km’lik demiryolu ve karayolu ağı olduğunu belirtti.

Irak’taki Fav Limanı’nın ilk fazının 2025’te devreye alınacağını duyuran Bakan, Türkiye kesiminde Kapıkule’ye uzanan hattın büyük kısmının tamamlandığını söyledi. Uzak Doğu-Londra yük taşımacılığında Süveyş Kanalı’yla 35, Ümit Burnu’yla 45, Orta Koridor’la 18 gün süren yolculuğun, Kalkınma Yolu ile 25 güne ineceğini ifade etti.

Orta Koridor’u destekleyecek Zengezur Koridoru için Dilucu-Kars demiryolu hattının ihalesinin yapıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, 3 Deniz Girişimi’ne stratejik ortak olduklarını belirtti. “Kapıkule’den sonra yüklerin karayoluyla dağıtılacağı bu girişim, ticaretimizi geliştirecek” dedi.

BÖLÜNMÜŞ YOLLAR VE OTOYOL AĞI GENİŞLİYOR

2002 yılında sadece 6 ilin bölünmüş yollarla bağlı olduğunu, bugün ise 29 bin 734 km’lik ağ ile 32 milyon aracın 90 km/saat ortalama hızla seyrettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, bölünmüş yolların trafik yoğunluğunun yüzde 80’ini taşıdığını vurguladı. Otoyol ağının 3 bin 796 km’den 8 bin 600 km’ye çıkarılacağını, İstanbul, Çanakkale, Ankara, Antalya, Mersin ve Hatay’da çalışmaların sürdüğünü belirtti. Marmara Otoyol Ringi’nin, olası İstanbul depreminde kurtarma ve tahliye için kritik olduğunu ekledi.

Türkiye’nin 11 bin 500 km konvansiyonel ve 2 bin 250 km hızlı demiryolu ağına sahip olduğunu belirten Uraloğlu, 2028’de bu rakamın 17 bin 500 km’ye ulaşacağını söyledi. Ankara-İstanbul arası süper hızlı trenle 80 dakikaya inecek. Havalimanı sayısının 26’dan 58’e çıktığını, 2025’te 60’a ulaşacağını ifade eden Uraloğlu, yolcu sayısının 2003’te 34 milyondan 2024’te 230 milyona, 2025’te 240 milyona ulaşacağını öngördü.

TÜRKSAT 6A VE AKILLI YOLLAR

Nisan 2024’te hizmete giren TÜRKSAT 6A ile 5 milyar insana ulaşıldığını kaydeden Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2026’da yaygınlaşacağını belirtti. Akıllı yol projesi kapsamında İstanbul Hasdal-İstanbul Havalimanı arasını ve Antalya’da bir kesimi akıllandıracaklarını, trafik kazası, buzlanma ve yoğunluk gibi bilgilerin sürücülere aktarılacağını söyledi.