Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Gazisi Mehmet Uyak’ın vefatının 52. gününde, anma programı düzenledi. Uyak’ın evinin önünde gerçekleştirilen anmada, dualar eşliğinde mevlit okundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından, Kıbrıs Gazisi Mehmet Uyak’ın hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek sağlamak amacıyla bir anma programı düzenlendi.

Uyak’ın ailesinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler, derneklerin temsilcileri ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen anma programında, mevlit okundu, yemek hayrı gerçekleştirildi.

Programa katılan Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, “Hem gazimizin aziz hatırasını yaşatmayı hem de ailesine manevi destek olmayı amaçladık. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.