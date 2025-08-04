Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan Bingöl balının 2025 yılı ilk sağım etkinliğine katıldı. Bakan Yumaklı, “Bingöl balı, Türkiye sınırlarını aşan bir marka olacak” dedi.BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi’nde düzenlenen 2025 yılı ilk bal sağım etkinliğine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik ve il protokolü katıldı.

Bakan Yumaklı, özel kıyafetle bal hasadı yaparak tesisteki üretim hakkında bilgi aldı.

Arıcılığın Türkiye’nin önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, “Türkiye, kovanda dünyada 3’üncü, bal üretiminde 2’nci sırada. Bingöl, 179 bin kovanla 14’üncü, yıllık 1445 ton bal üretimiyle 17’nci sırada. Son 23 yılda kovan sayısını 4 kat artırdı” diyerek bakanlık olarak arıcılığa teşvik ve desteklerin süreceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bingöl balının, AB tarafından coğrafi işaret tescili alan ilk Türk balı olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, “Bingöl Üniversitesi’nin arıcılık çalışmaları, sektörle iş birliği içinde bölgeye büyük katkı sağlıyor. Bingöl balı, dünya çapında bir marka olacak” dedi.