İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 8 ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ’dan Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 8 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.

Yakalanan şahıslar, Gürcistan (6), İspanya, Azerbaycan ve Karadağ’da düzenlenen operasyonlarla iade edildi. Yerlikaya, bu kabine döneminde toplam 416 suçlunun Türkiye’ye iadesinin sağlandığını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar” dedi.

Operasyonlar, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile ilgili ülkelerin kolluk birimleri iş birliğinde gerçekleştirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1949918277515563362

İŞTE YAKALANAN SUÇLULAR VE SUÇLARI

A.A. (Gürcistan): “Daltonlar” organize suç örgütü üyesi, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme. Y.D. (İspanya): Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma. A.K. (Azerbaycan): İş yerinde geceleyin silahla yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması. D.D. (Karadağ): Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması. T.Ö. (Gürcistan): “Demirözler” organize suç örgütü üyesi, kasten öldürme. B.G. (Gürcistan): Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama. E.K. (Gürcistan): Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma. M.Ö. (Gürcistan): Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma, basit yaralama. S.A.U. (Gürcistan, ulusal seviyede): Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık.