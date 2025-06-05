Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda “Plastik Kirliliği ile Mücadele” teması ve “Çevrene İyi Bak” sloganıyla 81 ilde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Ankara’daki kutlamaların adresi Saraçoğlu Mahallesi, İstanbul’daki kutlamaların merkezi ise Beykoz Millet Bahçesi oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ankara’da Saraçoğlu Mahallesi’nde düzenlediği etkinlikte geri dönüşüm ve doğa sevgisi temalı aktiviteler yapıldı.

Sınıfı ile birlikte etkinliğe gelen Arjantin İlkokulu’ndan öğretmen Nalan Cengiz, “Farkındalığı olan bir eğitimdi. Her bir çocuğumuz etkinliklere katılmaya özen gösterdi. Biz çocuklarımızla bu konuları işliyor, etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikte de taçlanmış oldu” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Yavuz Selim Yılmaz ise, “Burası çok güzeldi. Oyunlar oynadık, eğlendik. Etkinlikler, çevreyi nasıl koruyabileceğimizi öğrenmekle alakalıydı. Gayet güzeldi” diye konuştu. İstanbul’da Beykoz Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda da Sıfır Atık temalı sergiler, çocuklara özel eğitici etkinlikler sunuldu.

81 ilde düzenlenen birbirinden farklı programlarda “Plastik Kirliliği ile Mücadele” teması vurgulandı, “Çevrene İyi Bak” sloganıyla çocukların farkındalıkları artırıldı.